“Περπάτησε” τις σκάλες του Αγίου Νικολάου με τα…χέρια

Κατέβηκε τα 206 σκαλιά του Αγίου Νικολάου στην Πάτρα με τα χέρια του!

Ο λόγος για τον πατρινό αθλητή Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο που με το εγχείρημα του τράβηξε τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στο πιο αναγνωρίσιμο σημείο της Πάτρας και όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε viral.

Στο βίντεο φαίνεται ο αθλητής να κατεβαίνει με άνεση τα 206 σκαλοπάτια του Αγίου Νικολάου στην Πάτρα.