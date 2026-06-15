Πέντε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια το Σαββατοκύριακο

88 συλλήψεις και 423 πρόστιμα από την αρχή του έτους

Πέντε άτομα συνελήφθησαν από τις ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια στις 13 και 14 Ιουνίου 2026 σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς και των Τρικάλων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα περιστατικά συνδέονται με αγροτικές δραστηριότητες, εργασίες κοπής μετάλλων που παράγουν σπινθήρες, χρήση γεωργικών μηχανημάτων και καύση ξερών χόρτων χωρίς την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας.

Στο Μέγα Δένδρο του Δήμου Θέρμου, φωτιά που εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση κατά τη χρήση τρακτέρ επεκτάθηκε σε γειτονικές αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Ο υπαίτιος συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 976,56 ευρώ.

Στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες τροχού κατά τη διάρκεια κοπής μετάλλων. Η φωτιά εξαπλώθηκε από ξηρή βλάστηση σε χωράφι με αθέριστα σιτηρά, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του εμπλεκόμενου και την επιβολή προστίμου 1.927,50 ευρώ.

Στο αγρόκτημα Σουλτογιαννέικων του Δήμου Κιλκίς, θεριζοαλωνιστική μηχανή προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια θερισμού, η οποία επεκτάθηκε σε γειτονική γεωργική έκταση. Ο χειριστής συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στο Ξυλοπάροικο Τρικάλων, κατά την κοπή χόρτων με γεωργικό ελκυστήρα δημιουργήθηκαν σπινθήρες από την επαφή μεταλλικών εξαρτημάτων με πέτρες, προκαλώντας ανάφλεξη ξερών χόρτων. Η φωτιά κατέκαψε 1.188 τετραγωνικά μέτρα και ο υπεύθυνος συνελήφθη.

Τέλος, στην Κάτω Ελάτη Τρικάλων, πυρκαγιά ξέσπασε κατά την καύση σωρού χόρτων χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Ο υπαίτιος συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και τις προβλεπόμενες εισαγγελικές διαδικασίες, οι υπεύθυνοι οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, ενώ όπου προβλεπόταν επιβλήθηκαν και τα αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι από τις αρχές του 2026 έως τις 14 Ιουνίου έχουν βεβαιωθεί 423 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 424.281,45 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί 88 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών και παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, πραγματοποιώντας ελέγχους και αποδίδοντας ευθύνες όπου εντοπίζονται παραβάσεις. Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι οι περισσότερες πυρκαγιές εξακολουθούν να οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη και καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας για την προστασία της ζωής, του περιβάλλοντος και των περιουσιών.