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ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις στην φυλακή και 11 ελεύθεροι με όρους μετά την ολοκλήρωση των απολογιών κατηγορουμένων από Κοζάνη και Αγρίνιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/06/2026 11:04
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις στην φυλακή και 11 ελεύθεροι με όρους μετά την ολοκλήρωση των απολογιών κατηγορουμένων από Κοζάνη και Αγρίνιο
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Με την απόφαση προσωρινής κράτησης τριών κατηγορουμένων ολοκληρώθηκαν αργά χθες το βράδυ οι απολογίες των κατηγορουμένων από Κοζάνη και Αγρίνιο που τους καταλογίζεται εγκληματική δράση για την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024.

Με απόφαση Ευρωπαίου Ανακριτή και Εισαγγελέα, στην φυλακή οδηγούνται ο, κατά την δικογραφία, αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ένας κατηγορούμενος που σχετίζεται με συγκεκριμένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων και ένας παραγωγός.

Οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες, καθώς και δύο που έδωσαν απολογίες την Παρασκευή, αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με την επιβολή του όρου της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, ενώ ορίστηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15 χιλιάδες ευρώ.

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