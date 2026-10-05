ΟΛΜΕ: Στάσεις εργασίας έως τις 30 Οκτωβρίου
Πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίας προκήρυξε από σήμερα έως και τις 30 Οκτωβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Στόχος είναι η συνδικαλιστική στήριξη των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες.
Για το ίδιο διάστημα, η ΟΛΜΕ προκήρυξε και τρίωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας. Οι κινητοποιήσεις συνδέονται με την αντίδραση της Ομοσπονδίας στις διατάξεις του νόμου για την αξιολόγηση.
Οι κινητοποιήσεις για την αξιολόγηση
Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η ΟΛΜΕ αντιδρά και στις διατάξεις που, μεταξύ άλλων, προβλέπουν την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές.
Η Ομοσπονδία έχει προγραμματίσει τις συγκεκριμένες στάσεις εργασίας έως και τις 30 Οκτωβρίου, με τις μονόωρες και τρίωρες κινητοποιήσεις να αφορούν διαφορετικές περιπτώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών.
Τι σημαίνει η συμμετοχή σε στάση εργασίας
Σε περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός συμμετάσχει σε στάση εργασίας, το μάθημα που έχει αναλάβει μπορεί να μην πραγματοποιηθεί για μία ή περισσότερες ημέρες. Αυτό εξαρτάται από τη διάρκεια της στάσης εργασίας και τον τρόπο συμμετοχής στην κινητοποίηση.
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