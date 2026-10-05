ΟΛΜΕ: Στάσεις εργασίας έως τις 30 Οκτωβρίου

Πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίας προκήρυξε από σήμερα έως και τις 30 Οκτωβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Στόχος είναι η συνδικαλιστική στήριξη των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες.

Για το ίδιο διάστημα, η ΟΛΜΕ προκήρυξε και τρίωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας. Οι κινητοποιήσεις συνδέονται με την αντίδραση της Ομοσπονδίας στις διατάξεις του νόμου για την αξιολόγηση.

Οι κινητοποιήσεις για την αξιολόγηση

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η ΟΛΜΕ αντιδρά και στις διατάξεις που, μεταξύ άλλων, προβλέπουν την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές.

Η Ομοσπονδία έχει προγραμματίσει τις συγκεκριμένες στάσεις εργασίας έως και τις 30 Οκτωβρίου, με τις μονόωρες και τρίωρες κινητοποιήσεις να αφορούν διαφορετικές περιπτώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών.

Τι σημαίνει η συμμετοχή σε στάση εργασίας

Σε περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός συμμετάσχει σε στάση εργασίας, το μάθημα που έχει αναλάβει μπορεί να μην πραγματοποιηθεί για μία ή περισσότερες ημέρες. Αυτό εξαρτάται από τη διάρκεια της στάσης εργασίας και τον τρόπο συμμετοχής στην κινητοποίηση.