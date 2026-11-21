Το εθνικό σύστημα σύνδεσης της Νορβηγίας δέχεται κυβερνοεπίθεση. Βλέπουμε χτυπήματα σε υποδομές που έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα είδαμε τα ψυγεία κάτι που μπορεί να φέρει δυσκολία αλλά πόσο επικίνδυνο είναι; Άρα τελικά το κιτ μήπως είναι απόλυτα αναγκαίο;

Στον Alpha μιλάει ο καθηγητής στο πανεπιστήμιο Νορβηγίας και διευθυντής του νορβηγικού κέντρου κυβερνοασφάλειας κρίσιμων υποδομών Σωκράτης Κάτσικας.