Ο Σάββας κάνει βίντεο στο TikTok με τον 86χρονο παππού του και γίνεται viral

Tην περίοδο της καραντίνας εγγονός και παππούς αποφάσισαν να δημοσιεύσουν την καθημερινότητά τους.

Όλα ξεκίνησαν το 2020, όταν ξεκίνησαν να βρίσκονται στα social media.

Το πρώτο βίντεο, ήταν την περίοδο του κορονοϊού πήγε ο παππούς μου, Μιχάλης στο σούπερ μάρκετ, και όταν επέστρεψε, είπε στον εγγονό του Σάββα, ότι «περνούσα με το καροτσάκι και μου έλεγαν τι κάνεις σε είδαμε και τα λοιπά και ήταν όλο πρωτόγνωρο στην αρχή, μετά διογκώθηκε και πλέον είναι καθημερινότητα».

Από την πλευρά του ο Σάββας, ανέφερε, ότι «προσπαθούμε να περάσουμε προς τα έξω, ότι η τρίτη ηλικία οι μεγάλοι άνθρωποι αυτοί έχουν βάλει τη βάση για να βρισκόμαστε εμείς εδώ, δεν πρέπει να είναι με τίποτα παραγκωνισμένη. Πρέπει να είμαστε δίπλα τους, όπως αυτοί ήταν δίπλα μας, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής μας».

Δείτε το βίντεο από την εκπομπή “Super Κατερίνα”