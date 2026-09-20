Νεκρός 82χρονος για μια ξαπλώστρα
Θανάσιμη συμπλοκή στη Βουλιαγμένη
Πρωτοφανές περιστατικό, σημειώθηκε σήμερα στην πλαζ της Βουλιαγμένης. Δυο ηλικιωμένοι, ήρθαν στα χέρια για μια ξαπλώστρα παρότι η πλαζ ήταν άδεια.
Μετά τον άγριο καυγά, ο μεγαλύτερος από τους δυο, ηλικίας 82 ετών, έπαθε ανακοπή και κατέληξε.
Ο θάνατός του, διαπιστώθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας όπου μεταφέρθηκε.
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