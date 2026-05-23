Νέα σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κάσσου
Νέα σεισμική δόνηση με μέγεθος 4 στην κλίμακα Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στις 14:40 ανοιχτά της Κάσσου, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Ο νέος σεισμός έγινε σε απόσταση 381 χλμ. ΝΑ των Αθηνών με το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 30 χλμ. Δ της Κάσσου.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
