Νέα σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Κάσσου

Νέα σεισμική δόνηση με μέγεθος 4 στην κλίμακα Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στις 14:40 ανοιχτά της Κάσσου, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο νέος σεισμός έγινε σε απόσταση 381 χλμ. ΝΑ των Αθηνών με το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 30 χλμ. Δ της Κάσσου.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ