Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στην πύλη Ε2 του Πειραιά– Σώος ο 89χρονος οδηγός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/05/2026 14:46
PHOTO/ INTIME

Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε2, προκαλώντας κινητοποίηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος ημεδαπός, ο οποίος απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού και είναι καλά στην υγεία του.

Ο ηλικιωμένος οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» για προληπτικές εξετάσεις, ενώ τα αίτια του περιστατικού, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

