LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

17:40
ALPHA NEWS

Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση το 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/05/2026 14:52
Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση το 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ
PHOTO/ INTIME

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το τριών ετών κοριτσάκι από τα Χανιά, που φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Στέλιο Κτενιαδάκη, η κατάσταση του παιδιού κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του παιδιού συνελήφθη με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στην ΕΡΤ, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας.

Όπως είπε η κ. Δημογλίδου, το παιδί περιγράφεται από τους θεράποντες ιατρούς «ως αρκετά κακοποιημένο» ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης