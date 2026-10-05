Νέα Ιωνία: Συνέλαβαν άνδρα για ηλεκτρονικές απάτες και βιασμό

Οι Αρχές συνέλαβαν 37χρονο στη Νέα Ιωνία το απόγευμα της Πέμπτης. Σε βάρος του εκκρεμούσαν βούλευμα και ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διέπραττε ηλεκτρονικές απάτες, καθώς και για υπόθεση βιασμού.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Οι Αρχές αποδίδουν στον 37χρονο συμμετοχή, έως το 2024, σε εγκληματική οργάνωση η οποία πραγματοποιούσε απάτες μέσω υπολογιστή.

Από τη φερόμενη δράση της οργάνωσης, το συνολικό οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Η κατηγορία για βιασμό

Ο 37χρονος κατηγορείται επίσης ότι το 2024 εξανάγκασε γυναίκα να προβεί σε γενετήσιες πράξεις. Όπως αναφέρεται στα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να την απείλησε με όπλο και να άσκησε σωματική βία σε βάρος της.

Μετά τη σύλληψή του στη Νέα Ιωνία, ο 37χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.