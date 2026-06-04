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ALPHA NEWS

Νέα φάμπρικα με επιδοτήσεις

Κόλπο με δημόσιες εκτάσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/06/2026 15:53

Μια απίστευτη απάτη μαμούθ ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ με «χωράφια-φαντάσματα» φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα που οδήγησε σε νέες συλλήψεις σε όλη τη χώρα.

Το κύκλωμα δήλωνε ψευδώς ως καλλιεργήσιμες εκτάσεις οικόπεδα Δήμων, εκκλησιών ακόμα και μιας ψυχιατρικής κλινικής, για να εισπράττει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

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