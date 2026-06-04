Νέα φάμπρικα με επιδοτήσεις

Μια απίστευτη απάτη μαμούθ ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ με «χωράφια-φαντάσματα» φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα που οδήγησε σε νέες συλλήψεις σε όλη τη χώρα.

Το κύκλωμα δήλωνε ψευδώς ως καλλιεργήσιμες εκτάσεις οικόπεδα Δήμων, εκκλησιών ακόμα και μιας ψυχιατρικής κλινικής, για να εισπράττει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.