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Μοιραία βόλτα για 17χρονη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
25/08/2026 20:03

Μία 17χρονη, έχασε τη ζωή της, τα ξημερώματα όταν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μαζί με τέσσερα ακόμη νέα παιδιά καρφώθηκε σε κολώνα στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας 19χρονος  στρατιώτης ο οποίος άγνωστο για ποιο λόγο έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου.

Τόσο ο οδηγός όσο και οι άλλοι τρεις νέοι, δυο κορίτσια και εάν αγόρι, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

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