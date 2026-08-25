Μοιραία βόλτα για 17χρονη
Μία 17χρονη, έχασε τη ζωή της, τα ξημερώματα όταν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μαζί με τέσσερα ακόμη νέα παιδιά καρφώθηκε σε κολώνα στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.
Το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας 19χρονος στρατιώτης ο οποίος άγνωστο για ποιο λόγο έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου.
Τόσο ο οδηγός όσο και οι άλλοι τρεις νέοι, δυο κορίτσια και εάν αγόρι, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
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