Μύκονος: Συνελήφθη 25χρονος για οπλοκατοχή και διακίνηση ναρκωτικών
Στα δίχτυα της αστυνομίας έπεσε 25χρονος στην Μύκονο για οπλοκατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.
Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν 326,5 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, πιστόλι κρότου, 21 αβολίδωτα φυσίγγια και 300 ευρώ.
Όλα τα πειστήρια κατασχέθηκαν.
Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.
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