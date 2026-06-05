Μεταγωγή των συλληφθέντων της Δ. Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Στην Αθήνα μεταφέρθηκαν οι 13 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν για επτά χρόνια τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δυτική Μακεδονία .
Στη κατοχή τους βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, καραμπίνες και δενδρύλλια κάνναβης.
Το κύκλωμα δήλωνε ψευδώς ως καλλιεργήσιμες εκτάσεις οικόπεδα Δήμων, εκκλησιών ακόμα και μιας ψυχιατρικής κλινικής, για να εισπράττει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
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