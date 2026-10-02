Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον φίλο της

Σοκάρει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ένας 32χρονος έσπασε με βαριοπούλα τη τζαμαρία στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια, μαχαίρωσε εκείνη και τον νυν φίλο της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο, κοιμόντουσαν τα δυο παιδιά της, ηλικίας δυο και τριών ετών.

Η γυναίκα, τον είχε καταγγείλει άλλες πέντε φορές στο παρελθόν, ενώ, είχε προμηθευτεί και panic button.

Τόσο εκείνη, όσο και ο νυν σύντροφός της, νοσηλεύονται.