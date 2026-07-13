Αυτοψία στο αεροσκάφος- Μαρτυρία στον ALPHA για την πτήση τρόμου

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν μέσα στο αεροπλάνο, περιγράφει η σύζυγος του Σέρβου που τον “ρούφηξε” ο αέρας, όταν έσπασε το τζάμι του παραθύρου κατά τη διάρκεια της πτήσης από τη Θεσσαλονίκη προς Μόναχο. “Δεν μπορώ να το πιστέψω. Άλλο είναι να το ακούς, άλλο να βλέπεις τον άντρα σου έξω από το παράθυρο”, δήλωσε.