Μαγεύει κατσίκες με …το βιολί του

Ένας νεαρός Ελληνοαυστραλός σολίστ μαγεύει με τους ήχους του βιολιού του τις … κατσίκες σε παραλία της Σύμης!

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι κατσίκες του νησιού δε φεύγουν από δίπλα του όσο διαρκεί το μίνι κονσέρτο.

Ο ίδιος μιλά για τις ελληνικές ρίζες του και καλεί όσους τον ακούν, να επισκεφθούν την πανέμορφη Σύμη.