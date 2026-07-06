Μαγεύει κατσίκες με …το βιολί του
Ένας νεαρός Ελληνοαυστραλός σολίστ μαγεύει με τους ήχους του βιολιού του τις … κατσίκες σε παραλία της Σύμης!
Όπως φαίνεται και στο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι κατσίκες του νησιού δε φεύγουν από δίπλα του όσο διαρκεί το μίνι κονσέρτο.
Ο ίδιος μιλά για τις ελληνικές ρίζες του και καλεί όσους τον ακούν, να επισκεφθούν την πανέμορφη Σύμη.
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