Λουτράκι: Σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα

Σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου.

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής έσπευσαν στο σημείο, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Από το Λιμεναρχείο Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.