Λουτράκι: Σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα
Σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου.
Στελέχη της Λιμενικής Αρχής έσπευσαν στο σημείο, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Από το Λιμεναρχείο Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.
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