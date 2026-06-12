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Λουτράκι: Σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/06/2026 12:09
Λουτράκι: Σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα
INTIME

Σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου.

Στελέχη της Λιμενικής Αρχής έσπευσαν στο σημείο, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Από το Λιμεναρχείο Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.

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