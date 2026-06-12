Καταιγίδα εξπρές έπληξε την Κοζάνη

Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε το βράδυ της Πέμπτης την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές και αφήνοντας πίσω της πλημμυρισμένους δρόμους, λάσπες μέσα σε οικισμούς και διακοπές ηλεκτροδότησης. Η έντονη καταιγίδα, η οποία συνοδεύτηκε από ισχυρή βροχόπτωση και κατά τόπους χαλαζόπτωση, εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα προκάλεσε σημαντικές καταστροφές.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ένα από τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκε στην περιοχή της Κοιλάδας, όπου έπεσαν περίπου 85 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγες ώρες. Ο τεράστιος όγκος νερού που συγκεντρώθηκε προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές κοινότητες, ενώ τα νερά παρέσυραν φερτά υλικά, χώματα και πέτρες, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο.

Ιδιαίτερα προβλήματα σημειώθηκαν στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου, όπου δρόμοι καλύφθηκαν από λάσπες και νερά. Η γέφυρα της περιοχής πλημμύρισε για ακόμη μία φορά, γεγονός που δημιούργησε κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς. Παράλληλα, σε αρκετά σημεία του επαρχιακού δικτύου χρειάστηκε η παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Οι κάτοικοι σε περιοχές όπως το Δρέπανο, το Γαλάνι, η Κοιλάδα, το Καπνοχώρι και το Λεβέντη βρέθηκαν αντιμέτωποι με δύσκολες συνθήκες, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν δρόμους σε χείμαρρους. Οι τοπικές αρχές παρέμειναν σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρακολουθώντας την εξέλιξη των φαινομένων και επεμβαίνοντας όπου κρίθηκε απαραίτητο.

Η κακοκαιρία προκάλεσε επίσης προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με αρκετές περιοχές να μένουν χωρίς ρεύμα για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης δέχθηκε κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον μία άντληση υδάτων από κατοικία στο Δρέπανο.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν συγκεντρωμένα νερά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Παρότι τα έντονα φαινόμενα υποχώρησαν, οι συνέπειες της καταιγίδας παραμένουν εμφανείς σε αρκετές περιοχές της Κοζάνης, με τα συνεργεία να συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και καθαρισμού του οδικού