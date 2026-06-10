Λασίθι: Δύο συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών

Δύο ημεδαποί, ηλικίας 21 και 25 ετών, συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (10/06/2026) σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από τις αστυνομικές αρχές. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν να κινούνται με Ι.Χ. επιβατικό όχημα και υποβλήθηκαν σε έλεγχο.

Ακολούθησαν έρευνες στις κατοικίες τους, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 597 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, δύο ζυγαριές ακριβείας, δύο κινητά τηλέφωνα, σπόρους κάνναβης, καθώς και δύο δενδρύλλια κάνναβης που καλλιεργούνταν σε γλάστρες με τη μέθοδο της υδροπονίας.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.