Κρήτη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 30χρονος- Ισχυρίζεται πως έπεσε από το αυτοκίνητο η σύζυγος
Αποκαλυπτικά στοιχεία και ντοκουμέντα για τον τραυματισμό της 28χρονης μητέρας στην Κρήτη, που την χτύπησε ο 30χρονος σύζυγος της, με το αυτοκίνητο, παρουσιάζει σήμερα ο ALPHA.
Στον σταθμό μας, μιλά για πρώτη φορά, ένας αυτόπτης μάρτυρας που είδε τι ακριβώς συνέβη, αλλά και η μητέρα της κι ο αδελφός της. Η κοπέλα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ ο δράστης απολογείται αύριο στον Ανακριτή.
