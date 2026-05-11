Κρήτη: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 30χρονος- Ισχυρίζεται πως έπεσε από το αυτοκίνητο η σύζυγος

Αποκαλυπτικά στοιχεία και ντοκουμέντα για τον τραυματισμό της 28χρονης μητέρας στην Κρήτη, που την χτύπησε ο 30χρονος σύζυγος της, με το αυτοκίνητο, παρουσιάζει σήμερα ο ALPHA.

Στον σταθμό μας, μιλά για πρώτη φορά, ένας αυτόπτης μάρτυρας που είδε τι ακριβώς συνέβη, αλλά και η μητέρα της κι ο αδελφός της. Η κοπέλα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ ο δράστης απολογείται αύριο στον Ανακριτή.