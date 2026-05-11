Ασυμπτωματικός ο Έλληνας επιβάτης- Σε καραντίνα 45 ημερών στο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Σε αποστειρωμένο δωμάτιο στο «Αττικό» νοσοκομείο, μεταφέρθηκε ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα από την Ολλανδία, με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο 75χρονος δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας, αλλά, θα παραμείνει για 45 ημέρες ,σε πλήρη απομόνωση.