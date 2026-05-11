Στη φυλακή με 12ετή κάθειρξη ογκολόγος

Γιατρός καταδικάστηκε σε συνολική κάθειρξη 12 ετών, επειδή εξαπάτησε καρκινοπαθείς – συνήθως τελικού σταδίου – και συγγενείς τους, ζητώντας χρηματικά ποσά που έφταναν έως τις 15.000 ευρώ, προκειμένου να εισάγει από το εξωτερικό υποτιθέμενο αντικαρκινικό φάρμακο ή να εντάξει τους ασθενείς σε κλινικές μελέτες, με την υπόσχεση ότι θα επέστρεφε τα χρήματα αργότερα.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 53χρονο παθολόγο – ογκολόγο για δωροληψία υπαλλήλου, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα (κακούργημα), όπως επίσης για απάτη (σε πλημμέλημα), με το περιουσιακό όφελος που απέσπασε να προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, σε 109.000 ευρώ.

Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό, ενώ η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στις φυλακές. Ο ίδιος υπηρετούσε στο «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, απ’ όπου απολύθηκε το 2023, ενώ φαίνεται πως δύο χρόνια νωρίτερα είχε διαγραφεί από τον Ιατρικό Σύλλογο καθώς δεν πλήρωνε τις συνδρομές του.

Για την υπόθεση αυτή είχε απολογηθεί στην ειδική ανακρίτρια οικονομικών εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση. Καθώς όμως δεν κατέβαλε το ποσό της εγγυοδοσίας, εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψή του, το οποίο εκτελέστηκε τον περασμένο Ιούλιο, και έκτοτε βρισκόταν στις φυλακές ως προσωρινά κρατούμενος.

Η έρευνα των “αδιάφθορων” της ΕΛ.ΑΣ.

Η εις βάρος του αποδιδόμενη δράση άρχισε να ερευνάται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδας, έπειτα από καταγγελίες ασθενών που είδαν το φως της δημοσιότητας τον Αύγουστο του 2022. Η δικογραφία που σχηματίστηκε από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. περιελάμβανε περισσότερες από είκοσι περιπτώσεις απάτης- χρηματισμού που αφορούσαν την περίοδο από το 2019 έως το 2022. Είχαν προηγηθεί και καταγγελίες για «φακελάκι» προκειμένου να επισπεύσει θεραπείες και ήδη έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για πλημμεληματική δωροληψία.

«Δεν “πατάς” πάνω σε γονιό όταν τον βλέπεις να πονάει»

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων κατέθεσαν ως μάρτυρες συγγενικά πρόσωπα ή μέλη οικογενειών ασθενών του (που στο μεταξύ έχουν αποβιώσει) ή και πρώην ασθενείς του που βρίσκονται εν ζωή. «Ο πατέρας μου νοσηλεύτηκε με μεταστατικό καρκίνο και τον Μάιο του 2021 δέχθηκα τηλεφώνημα από τον κατηγορούμενο γιατρό που τον παρακολουθούσε και μου πρότεινε να του δώσω 500 ευρώ για ένα φάρμακο από τις ΗΠΑ που δεν έχει έρθει ακόμη στην Ελλάδα» είπε μάρτυρας και πρόσθεσε: «Το φάρμακο δεν ήρθε ποτέ και δεν χρειάστηκε γιατί ο πατέρας μου απεβίωσε. Μου επέστρεψε ένα μέρος των χρημάτων».

Σε άλλη περίπτωση που αφορούσε ανήλικη ασθενή, ζήτησε και πήρε από την μητέρα της 3000 ευρώ για φάρμακο το οποίο «έπρεπε να περάσει από Επιτροπή». «Δανείστηκα και τα έδωσα. Μου υποσχέθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος του ποσού θα μου επιστρεφόταν. “Πάτησε” πάνω στην μετάσταση της κόρης μου, δεν “πατάς” σε γονιό όταν τον βλέπεις να πονάει» είπε η ίδια μάρτυρας.

«Παρενέργειες φαρμάκου που τον ώθησαν στον τζόγο»

Η υπεράσπισή του ανέφερε ότι μέρος των χρημάτων που εισέπραξε τα επέστρεψε διατραπεζικά, ενώ απέδωσε τις εγκληματικές πράξεις του γιατρού σε παρενέργειες από φάρμακο που λάμβανε λόγω διαγνωσμένης ασθένειας και του προκαλούσαν εθισμό στον τζόγο.

Ο ίδιος στην απολογία του εξέφρασε την μεταμέλειά του για τις πράξεις του ζητώντας συγγνώμη από τις οικογένειες των παθόντων. «Το 2016 διαγνώστηκα με μία νόσο (σ.σ. την ανέφερε) που άλλαξε τον τρόπο σκέψης μου, με διέλυσε τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Έτσι προέκυψε ο εθισμός με τον τζόγο. Ζητησα τα χρήματα με την προοπτική να τα δανειστώ. Θέλω μια δεύτερη ευκαιρία, ελπίζω να αποζημιώσω τους ανθρώπους. Ντρέπομαι για όλα αυτά που έγιναν και ζητώ την επιείκειά σας γιατί δεν έχω πολλά χρόνια μπροστά μου», απολογήθηκε ο 53χρονος γιατρός.

Εισαγγελέας: Ψεύτικες ελπίδες σε μελλοθάνατους

Για ψεύτικες ελπίδες που πούλησε σε μελλοθάνατους, έκανε λόγο στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας της έδρας, χαρακτηρίζοντας προσχηματικά τα όσα είπε περί μεταμέλειας. Για αυτό το λόγο ζήτησε την καταδίκη του, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η οποία έγινε δεκτή από το Δικαστήριο. Εκτός από την 12ετή κάθειρξη οι δικαστές του επέβαλαν χρηματική ποινή ύψους 5000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ