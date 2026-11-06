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Κρήτη: Έξι προσαγωγές μαθητών μετά από ένταση σε σχολείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/11/2026 15:36
Κρήτη: Έξι προσαγωγές μαθητών μετά από ένταση σε σχολείο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-neakriti.gr

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο 8ο Λύκειο Ηρακλείου, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσού, με την Αστυνομία να προχωρά στην προσαγωγή έξι μαθητών.

Οι έξι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, έπειτα από διαμαρτυρίες γονέων και παρέμβαση της Ένωσης Γονέων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαθητές είχαν συγκεντρωθεί στο σχολείο το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να προετοιμάσουν την κατάληψη που πραγματοποιήθηκε χθες.

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