Κοζάνη: Σύλληψη 28χρονου για κατοχή ναρκωτικών και καλλιέργεια κάνναβης

Στη σύλληψη ενός 28χρονου ημεδαπού προχώρησαν το βράδυ της 15ης Ιουνίου 2026 αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, στο πλαίσιο δράσεων για την αντιμετώπιση της κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Κοζάνης, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 5,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 3 γραμμάρια κάνναβης αναμεμειγμένης με καπνό, καθώς και δύο δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 13 εκατοστών.

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, ενώ την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης για τις προβλεπόμενες δικαστικές ενέργειες.