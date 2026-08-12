Κοζάνη: 53χρονος έκρυβε ναρκωτικά στο αμάξι του

Στη σύλληψη ενός 53χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης. Ο 53χρονος φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες.

Η έρευνα στο αυτοκίνητο και το σπίτι του 53χρονου

Οι αστυνομικοί στα πλαίσια συντονισμένων δράσεων που αφορούν την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην χώρα πραγματοποίησαν έλεγχο στο αυτοκίνητο του άνδρα χτες βράδυ. Ο 53χρονος είχε φροντίσει να κρύψει επιμελώς στο αυτοκίνητό του 697,4 γραμμάρια έλαιου κάνναβης τα οποία κατασχέθηκαν από τις αρχές.

Η έρευνα συνεχίστηκε και στο σπίτι του άνδρα στην Πτολεμαίδα, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη 91,3 γραμμάρια έλαιου κάνναβης και 13,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Η συνολική αξία των έλαιων κάνναβης βάρους 788,7 γραμμαρίων που κατασχέθηκαν, αγγίζει τα 100.000 ευρώ.

Το αυτοκίνητο του 53χρονου κατασχέθηκε επίσης, ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης. Σε βάρος του 53χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα ενώ, πέρασε το κατώφλι του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.