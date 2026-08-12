Φωτιά στον Σήμαντρα Πολυγύρου

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σήμαντρα Πολυγύρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου.