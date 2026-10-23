Προφυλακιστέος ο διαιτητής μετά την απολογία του. Σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο πρώην , ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση των στημένων αγώνων και το σκάναδλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο κατηγορούμενος διαιτητής αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξή του σε χειραγώγηση παιχνιδιών.

Τα ευρήματα των αστυνομικών ΕΛΑΣ

Ο διαιτητής , στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν μετρητά που ξεπερνούν τις 820.000 ευρώ, κατά την απολογία του, προσκόμισε στοιχεία των ετών από το 2001 έως και το 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τα χρήματα αποτελούν αποταμιεύσεις από τις πολυετείς αμοιβές του ως διαιτητής, καθώς είχε εισοδήματα που αγγίζουν το 1,5 εκατ. ευρώ από την εργασία του ως διαιτητής, καθώς και στο δασαρχείο και από οικογενειακά εισοδήματα.

Σε δηλώσεις του, ο δικηγόρος Ορέστης Γεωργιάδης, συνήγορος υπεράσπισης του πρώην διαιτητή, είπε ότι ο εντολέας του αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση των στημένων αγώνων, χαρακτήρισε το κατηγορητήριο «σαθρό» και υποστήριξε ότι τα εισοδήματα του Πέτρου Παπαπέτρου προέρχονται από την οικογένειά του, την επαγγελματική του δραστηριότητα και αγοραπωλησίες ακινήτων.