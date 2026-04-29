Κιλκίς: Έριχναν ανεξέλεγκτα απόβλητα σε παλιό λατομείο- Τέσσερις συλλήψεις και δικογραφία σε 8 άτομα

Υπόθεση περιβαλλοντικής ρύπανσης, που φαίνεται να εκτείνεται σε βάθος τεσσάρων ετών, αποκαλύφθηκε στον νομό Κιλκίς, με επίκεντρο παλιό λατομείο που είχε μετατραπεί σε χώρο ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων.

Μετά από αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν τέσσερα άτομα (ηλικίας 68, 39, 51 και 74 ετών), εκ των οποίων τρεις οδηγοί φορτηγών, τη στιγμή που προέβαιναν σε παράνομη απόρριψη στερεών, βιομηχανικών και ανεπεξέργαστων πλαστικών αποβλήτων στο συγκεκριμένο λατομείο. Η ίδια δικογραφία περιλαμβάνει άλλα οκτώ άτομα- όλα στελέχη εταιρειών που φαίνεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, στο λατομείο διαπιστώθηκε η ύπαρξη κοιλοτήτων που είχαν γεμίσει με απορρίμματα, ενώ η διάστρωση και επιχωμάτωσή τους γινόταν με τη χρήση φορτωτή, τον οποίο χειριζόταν ο 74χρονος, εκ των συλληφθέντων.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, από τον έλεγχο των παραστατικών μεταφοράς διαπιστώθηκε ότι αναγραφόταν ψευδές περιεχόμενο φορτίου. Η έρευνα επεκτάθηκε και πέρα από τους οδηγούς, αποκαλύπτοντας την εμπλοκή στην υπόθεση στελεχών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για τρεις διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών- υπό τις εντολές των οποίων φαίνεται να ενεργούσαν οι συλληφθέντες, τρεις νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών, από τις οποίες προέρχονταν τα απόβλητα, και δύο διευθυντικά στελέχη της εταιρείας που διαχειριζόταν το λατομείο.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

