Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαρρηκτών- «Xτυπούσε» πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια της Αττικής

Η Ελληνική Αστυνομία, εξάρθρωσε, εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες, κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής.

Σε βάρος των μελών της, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβίαση περιορισμών διαμονής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση της οργάνωσης ξεκινά τουλάχιστον από την άνοιξη του 2025, με τα μέλη της να στοχοποιούν πολυτελείς οικίες, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Για τη δράση τους είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία, επιλέγοντας κατοικίες κυρίως στα νότια προάστια, τις οποίες προσέγγιζαν πεζή από διαφορετικές διαδρομές, ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες παραβίαζαν κυρίως μπαλκονόπορτες και παράθυρα, αφού προηγουμένως διαπίστωναν την απουσία των ενοίκων, και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, τιμαλφή, ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και άλλα αντικείμενα αξίας. Σε περιπτώσεις όπου εντόπιζαν χρηματοκιβώτια, τα αποσπούσαν μαζί με το περιεχόμενό τους.

Τα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν είχαν εμφανή επαγγελματική δραστηριότητα και φέρονται να ζούσαν από τα έσοδα των κλοπών, ενώ χρησιμοποιούσαν καταστήματα μεταφοράς χρημάτων για την αποστολή ποσών στο εξωτερικό.

Ως προς τη δομή της οργάνωσης, 35χρονος φέρεται ως αρχηγικό μέλος, με ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των διαρρήξεων, καθοδηγώντας τους συνεργούς του και επιβλέποντας τη δράση τους. Δύο ακόμη μέλη, ηλικίας 29 και 52 ετών, είχαν επιχειρησιακό ρόλο, συμμετέχοντας είτε στις διαρρήξεις είτε ως «τσιλιαδόροι».

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή τους σε οκτώ περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών σε περιοχές όπως ο Άλιμος, η Γλυφάδα, η Βάρκιζα, η Βούλα και το Πέραμα.

Οι κατηγορούμενοι, εκ των οποίων ο 35χρονος και ο 52χρονος είναι ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικό κατάστημα για άλλες υποθέσεις, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ο οποίος αποφάσισε την εκ νέου προφυλάκιση του 35χρονου, την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για τον 29χρονο που αναζητείται, καθώς και την επιβολή περιοριστικών όρων στον 52χρονο.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ