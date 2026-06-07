Κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής- Έξι συλλήψεις- Ταρίφα έως και 30.000 ευρώ για «τακτοποιήσεις»
Ταρίφα που έφτανε ακόμη και τις τριάντα χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, είχαν τα μέλη του κυκλώματος που λυμαίνονταν τα πολεοδομικά γραφεία μεγάλων Δήμων της Αττικής.
Διευκόλυναν την έκδοση αδειών, διεκπεραίωναν υποθέσεις αυθαίρετων και μεσολαβούσαν για να επιτύχουν τη μείωση επιβαλλόμενων προστίμων.
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