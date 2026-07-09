Κυκλοφορούσαν με μαχαίρια

Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς άνδρες που είχαν στη κατοχή τους μαχαίρια, πέρασαν οι αστυνομικοί στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, οι άνδρες ένας 21χρονος και ένας 33χρονος, συνελήφθησαν στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και Δ.Ι.Α.Σ. Οι συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.