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«Κεράσματα» φοροδιαφυγής και offshore

1,288 εκατ. τα κατασχεμένα μετρητά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/10/2026 19:52

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της μεγάλης απάτης με τη γνωστή αλυσίδα εστίασης, που είναι στο στόχαστρο για κλοπή ΦΠΑ, αλλά και φοροδιαφυγή.

Η Αστυνομία, πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του ιδιοκτήτη της αλυσίδας, και τα ευρήματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά.

Θα δούμε και βίντεο με όλα όσα βρέθηκαν, σε ειδική κρυπτή.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Καρσιώτης

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