«Κεράσματα» φοροδιαφυγής και offshore
1,288 εκατ. τα κατασχεμένα μετρητά
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της μεγάλης απάτης με τη γνωστή αλυσίδα εστίασης, που είναι στο στόχαστρο για κλοπή ΦΠΑ, αλλά και φοροδιαφυγή.
Η Αστυνομία, πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του ιδιοκτήτη της αλυσίδας, και τα ευρήματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά.
Θα δούμε και βίντεο με όλα όσα βρέθηκαν, σε ειδική κρυπτή.
Μας ενημερώνει ο Πέτρος Καρσιώτης
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις