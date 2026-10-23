«Κεράσματα» φοροδιαφυγής και offshore

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της μεγάλης απάτης με τη γνωστή αλυσίδα εστίασης, που είναι στο στόχαστρο για κλοπή ΦΠΑ, αλλά και φοροδιαφυγή.

Η Αστυνομία, πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του ιδιοκτήτη της αλυσίδας, και τα ευρήματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά.

Θα δούμε και βίντεο με όλα όσα βρέθηκαν, σε ειδική κρυπτή.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Καρσιώτης