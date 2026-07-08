Ναυαγοσώστρια έσωσε 7 άτομα από τα κύματα

Πάλευε για διόμισυ ώρες με τα κύματα για να σώσει επτά συνανθρώπους μας. Ο λόγος για την νεαρή ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη η οποία βρισκόταν στην παραλία της Αβύθου Κεφαλονιάς την Παρασκευή 3 Ιουλίου, όταν κλήθηκε να σώσει επτά λουόμενους ανάμεσά τους και δύο παιδιά από τα απότομα κύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη γεμάτη παραλία της Αβύθου Κεφαλονιάς, ξαφνικά προκλήθηκε πανικός όταν η θάλασσα σήκωσε κύματα και τράβηξε αρκετούς λουόμενους στα βαθιά. Αμέσως σήμανε συναγερμός και η ναυαγοσώστρια βούτηξε στη θάλασσα και ξεκίνησε να προσεγγίζει τους λουόμενους και να τους τραβάει προς την ακτή. Η ναυαγοσώστρια χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της εξακολουθούσε να μπαίνει στη θάλασσα σε μία επιχείρηση διάσωσης που κράτησε δύομισι ώρες μέχρι όλοι οι λουόμενοι να βγουν ασφαλείς στην ακτή. Στην επιχείρηση διάσωσης συνέβαλαν και εργαζόμενοι από την καντίνα της παραλίας.

Η Σοφία Κασπίρη, έχει σπουδάσει νοσηλευτική και έχει τριετή εμπειρία στη ναυαγοσωστική, γεγονός που αποδείχτηκε από την ψυχραιμία και ετοιμότητα με την οποία αντιμετώπισε το δύσκολο και ξαφνικό συμβάν στην παραλία της Αβύθου.

Η ίδια δήλωσε σε τοπικά μέσα: “Ήταν μία δύσκολη φάση. Όταν όμως έβγαλα έξω από τη θάλασσα τα δύο αδέλφια και η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει, ξέχασα όλο τον κόπο και την αγωνία. Η αντίδρασή της μου έδωσε μεγάλη χαρά.”