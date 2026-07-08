Άργος: Αιματηρή αστυνομική καταδίωξη

Πυροβόλησαν νεαρό στο κεφάλι- Έχουν συλληφθεί δύο αστυνομικοί – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Κινηματογραφική καταδίωξη νωρίς το πρωί στο Άργος και μάλιστα με πυροβολισμούς.

Στο Θριάσιο νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 20χρονος που τραυματίστηκε από τα πυρά αστυνομικών κατά την διάρκεια της καταδίωξης.

Ο Άλκης Παπάς και ο Βασίλης Τζουβάνος μας ενημερώνουν αναλυτικά.