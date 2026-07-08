Άργος: Αιματηρή αστυνομική καταδίωξη
Πυροβόλησαν νεαρό στο κεφάλι- Έχουν συλληφθεί δύο αστυνομικοί – Διατάχθηκε ΕΔΕ
Κινηματογραφική καταδίωξη νωρίς το πρωί στο Άργος και μάλιστα με πυροβολισμούς.
Στο Θριάσιο νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 20χρονος που τραυματίστηκε από τα πυρά αστυνομικών κατά την διάρκεια της καταδίωξης.
Ο Άλκης Παπάς και ο Βασίλης Τζουβάνος μας ενημερώνουν αναλυτικά.
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