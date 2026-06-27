Κατέρρευσαν ναυαγοσωστικοί πύργοι Στην Καβάλα- Τραυματίστηκε ναυαγοσώστρια

Εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή, μια 21χρονη ναυαγοσώστρια τραυματίστηκε, όταν κατέρρευσε ο ναυαγοσωστικός πύργος, σε παραλία στη Νέα Ηρακλείτσα στην Καβάλα.

Η κοπέλα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, και για προληπτικούς λόγους, παρέμεινε για νοσηλεία.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Kαβάλας, ενημερώθηκε χθες το απόγευμα για τις πτώσεις ναυαγοσωστικών πύργων στις παραλίες της Νέας Ηρακλείτσας», Γλάστρες» του Παλιού, Καλαμίτσας και «Περιγιάλι» στην Καβάλα.

Προανάκριση για το περιστατικό, διενεργεί το Λιμεναρχείο Καβάλας.