Μαντόνα: «Οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου»

Φαίνεται πως οι αυγουστιάτικες ημέρες και νύχτες που πέρασε στην Ελλάδα άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στη Μαντόνα, η οποία συνεχίζει να κρατά ζωντανές τις αναμνήσεις από τις διακοπές της στη χώρα μας.

Η «βασίλισσα της ποπ» δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram νέες φωτογραφίες από την καλοκαιρινή της απόδραση, μοιραζόμενη με τους εκατομμύρια ακολούθους της στιγμές από το ταξίδι της στην Ελλάδα.

Μετά τις επισκέψεις της σε δημοφιλείς προορισμούς, όπως τα Μετέωρα, η Κέρκυρα και η Πάτμος, η Μαντόνα φαίνεται πως δεν θέλει ακόμη να αποχωριστεί το ελληνικό καλοκαίρι. Οι νέες εικόνες αποτυπώνουν στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης, αλλά και την ιδιαίτερη σχέση που φαίνεται να ανέπτυξε με τη χώρα μας κατά τη διάρκεια των διακοπών της.

Άλλωστε, όπως έγραψε χαρακτηριστικά και στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Οι διακοπές τελείωσαν. Οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου», αφήνοντας για ακόμη μία φορά το δικό της, χαρακτηριστικό αποτύπωμα στις καλοκαιρινές της αναμνήσεις από την Ελλάδα.