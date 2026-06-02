Καλαμάτα: Γυναικοκτονία με τα παιδιά στο σπίτι- Με 45 μαχαιριές το θύμα
Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, ο 41χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για τη δολοφονία της συζύγου του . Η άτυχη γυναίκα μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου ενώ έδωσε μάχη για να γλιτώσει.
Ο γυναικοκτόνος περιγράφεται από το περιβάλλον της 39χρονης ως ένας άνθρωπος που τη ζήλευε υπερβολικά.
