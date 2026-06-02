Γρεβενά: Ο αντιδήμαρχος της Δεσκάτης τράκαρε με … αρκούδα

Ακόμη ένα περιστατικό με άγριο ζώο σημειώθηκε στην περιοχή της Δεσκάτης, με θύμα αυτή τη φορά τον αντιδήμαρχο Παναγιώτη Κοσμίδη, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με αρκούδα. Ευτυχώς, ο ίδιος δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το όχημά του υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές από τη σφοδρή σύγκρουση.

Το περιστατικό συνέβη όταν η αρκούδα πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον οδηγό. Η σύγκρουση ήταν μετωπική στην αριστερή πλευρά του οχήματος, προκαλώντας σημαντικές φθορές.

Όπως περιέγραψε ο αντιδήμαρχος, μετά τη σύγκρουση κατάφερε να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο περίπου 100 μέτρα πιο κάτω, προκειμένου να διαπιστώσει την έκταση των ζημιών αλλά και την κατάσταση του ζώου.

«Τράκαρα με την αρκούδα, είχα μετωπική σύγκρουση στην αριστερή μεριά του αυτοκινήτου. Σταμάτησα μετά από περίπου 100 μέτρα για να δω τι είχε συμβεί και αν η αρκούδα είχε τραυματιστεί. Εγώ προσωπικά δεν έπαθα κάτι, δόξα τω Θεώ, όμως το αυτοκίνητο έχει υποστεί μεγάλη ζημιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της συχνής παρουσίας άγριων ζώων στο οδικό δίκτυο της περιοχής, καθώς οι οδηγοί έρχονται όλο και πιο συχνά αντιμέτωποι με απρόβλεπτες καταστάσεις που μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Σύμφωνα με τον κ. Κοσμίδη, οι εμφανίσεις αγριογούρουνων αποτελούν πλέον σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, ενώ δεν είναι λίγα τα περιστατικά τροχαίων ατυχημάτων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, πριν από περίπου είκοσι ημέρες σημειώθηκε παρόμοιο συμβάν σε άλλη κοινότητα της περιοχής, όταν οδηγός συγκρούστηκε με αγριογούρουνο.

Οι τοπικές αρχές εκφράζουν την ανησυχία τους για την αυξανόμενη παρουσία άγριας πανίδας κοντά σε κατοικημένες περιοχές και οδικούς άξονες, καλώντας τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες και σε σημεία όπου έχει καταγραφεί διέλευση ζώων. Παράλληλα, ζητούν να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα πρόληψης και σήμανσης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων ατυχημάτων και να προστατευθούν τόσο οι πολίτες όσο και τα ίδια τα άγρια ζώα.