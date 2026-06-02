Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα- Την μαχαίρωσε 45 φορές

Με 45 μαχαιριές σκότωσε την άτυχη 39χρονη, ο 41 ετών καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της συζύγου του στην Καλαμάτα.

Η άτυχη γυναίκα προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό της, όπως μαρτυρούν τα αμυντικά τραύματα στα χέρια της, αλλά δυστυχώς, δεν τα κατάφερε.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι σκότωσε τη γυναίκα του, στην προσπάθειά του να αμυνθεί, όταν εκείνη του επιτέθηκε.

Ο ιατροδικαστής που έφτασε το βράδυ της δολοφονίας στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιήσει την νεκροψία – νεκροτομή, ούτε καν να μετρήσει τις μαχαιριές που δέχτηκε η 39χρονη και αυτό εξαιτίας της ακατάσχετης αιμορραγίας.

Ενώ σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Alpha, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τον καθ’ ομολογίαν δράστη, διαπίστωσε ότι τα τραύματα που έχει, είναι τραύματα, που εκτιμάται ότι προκλήθηκαν από τη 39χρονη, η οποία πάλεψε για να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Ο γυναικοκτόνος περιγράφεται από το περιβάλλον της 39χρονης, ως ένας άνθρωπος που τη ζήλευε υπερβολικά.

Σύμφωνα με φίλους και γνωστούς της άτυχης κοπέλας έψαχνε τρόπους να φύγει από το σπίτι. Δεν άντεχε άλλο όπως λένε, τη ζήλεια του και τους περιορισμούς που της επέβαλε.

Η μητέρα του θύματος πριν πεθάνει, είχε εξομολογηθεί σε συγγενικά της πρόσωπα τους φόβους της για το γάμο της Βασιλικής.

Ο 41 ετών δράστης πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη το μεσημέρι.