Καιρός: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, συννεφιά στα ανατολικά και νότια και ισχυροί βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο φέρνει σήμερα ο καιρός.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Τοπικές βροχές αναμένονται στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τη Βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Στην Κρήτη αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα θα κινηθεί από 15 έως 23 βαθμούς και στη Δυτική Ελλάδα από 16 έως 26 βαθμούς.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 16 έως 25 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 26 βαθμούς.

Έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5-6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ. Οι ριπές θα φτάνουν τα 70-80 χιλιόμετρα την ώρα.

Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι, ασθενείς και πρόσκαιρα 4-5 μποφόρ στον Πατραϊκό Κόλπο.

Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ, με ριπές έως 70 χιλιόμετρα την ώρα.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες. Η θερμοκρασία θα κινηθεί από 16 έως 26 βαθμούς. Στον Θερμαϊκό οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί, ασθενείς και το πρωί πρόσκαιρα 4-5 μποφόρ.