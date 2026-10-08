Ισόβια στον δολοφόνο του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή

Ένοχος για την προμελετημένη εκτέλεση του 43χρονου Πολωνού κρίθηκε ο 35χρονος που κατηγορούνταν για τον θάνατο του άτυχου καθηγητή . Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο εκτελεστής περίμενε το θύμα κοντά στο σπίτι του, στην Αγία Παρασκευή. Μόλις εκτέλεσε το δολοφονικό σχέδιο, μπήκε σε αυτοκίνητο που τον περίμεναν οι συνεργοί του και απομακρύνθηκε.Στους δύο συνεργούς έγινε μεταβολή της κατηγορίας σε απλή συνέργεια σε απειλή και επιβλήθηκε φυλάκιση 10 μηνών στον καθένα.Η σύζυγος του άτυχου καθηγητή, που κατηγορήθηκε ως ηθική αυτουργός στο έγκλημα και είχε προφυλακιστεί, έβαλε τέλος στη ζωή της το καλοκαίρι που πέρασε, στις φυλακές Κορυδαλλού.Όπως έδειξαν τα στοιχεία, οι λόγοι που έγινε το έγκλημα ήταν οικονομικές διαφορές που είχε το ζευγάρι αλλά και η διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών.