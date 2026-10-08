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Ιωάννινα: Τραυματισμένος ηλικιωμένος στο φαράγγι του Βίκου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
08/10/2026 18:22
Ιωάννινα: Τραυματισμένος ηλικιωμένος στο φαράγγι του Βίκου
INTIME

Τον παρέλαβε ελικόπτερο

Ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δύσβατο σημείο στο Φαράγγι του Βίκου στα Ιωάννινα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να μεταφερθεί ο άνδρας σε ασφαλές σημείο.

Στην επιχείρηση της Πυροσβεστικής συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Ο ηλικιωμένος άνδρας παρελήφθη από ελικόπτερο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

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