Ιωάννινα: Τραυματισμένος ηλικιωμένος στο φαράγγι του Βίκου

Τον παρέλαβε ελικόπτερο

Ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δύσβατο σημείο στο Φαράγγι του Βίκου στα Ιωάννινα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να μεταφερθεί ο άνδρας σε ασφαλές σημείο.

Στην επιχείρηση της Πυροσβεστικής συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Ο ηλικιωμένος άνδρας παρελήφθη από ελικόπτερο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.