ΥΠΠΟ: Εντοπισμός αρχαίου ναυαγίου στην Άνδρο

Ένα σπουδαίο αρχαίο ναυάγιο ήρθε στο φως στην Άνδρο, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ανακάλυψη έγινε μετά από υπόδειξη ιδιώτη, η οποία κινητοποίησε την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων για τη διενέργεια αυτοψίας στη θαλάσσια περιοχή του νησιού.

Το φορτίο του βυθισμένου πλοίου εντοπίστηκε σε βάθος 39 έως 44 μέτρων και αποτελείται από περίπου 600-650 εμπορικούς οξυπύθμενους αμφορείς.

Οι αρχαιολόγοι διέκριναν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές κατηγορίες αμφορέων (τύπων Μένδης, Πεπαρήθου και Solokha 2). Κατά την έρευνα, οι δύτες ανέλκυσαν δοκιμαστικά ένα δείγμα από κάθε τύπο, γεγονός που επέτρεψε τη χρονολόγηση του ναυαγίου στα τέλη του 5ου με αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.

Εκτός από το εμπορικό φορτίο, στον βυθό βρέθηκε ένα κομμάτι από μολύβδινο στέλεχος (στύπο) άγκυρας, καθώς και μερικές πέτρες που πιθανότατα χρησιμοποιούνταν ως έρμα για τη σταθερότητα του σκάφους.Όπως τονίζει το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτό το εξαιρετικά σημαντικό εύρημα διευρύνει τις γνώσεις μας για τη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο κατά την ύστερη κλασική περίοδο.

Η μελλοντική και πιο αναλυτική μελέτη των ευρημάτων αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στην ακριβή προέλευση και το περιεχόμενο του φορτίου.Την εξειδικευμένη ομάδα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων που πραγματοποίησε την υποβρύχια έρευνα αποτελούσαν ο καταδυόμενος αρχαιολόγος Διονύσιος Ευαγγελιστής, ο καταδυόμενος συντηρητής αρχαιοτήτων Άγγελος Τσομπανίδης και ο τεχνικός βυθού Λούι Μερσενιέ.