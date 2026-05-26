Υπόθεση deepfake εικόνας με θύμα 15χρονη – Δικογραφία σε βάρος δύο συνομήλικών της

Υπόθεση διακίνησης εικόνας τύπου deepfake με θύμα 15χρονη μαθήτρια, καταγγέλθηκε στην περιοχή του Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη κατέθεσε στις Αρχές, ότι συνομήλικός της χρησιμοποίησε φωτογραφία της, και, μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε ψεύτικη επεξεργασμένη εικόνα που την απεικόνιζε γυμνή.

Κατά την ίδια καταγγελία, η εικόνα αυτή φέρεται να διακινήθηκε στη συνέχεια σε τρία πρόσωπα-ανήλικα.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ