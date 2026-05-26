Δικογραφία από την ΕΛ.ΑΣ. για 138 πρόσωπα, εκ των οποίων 22 συνελήφθησαν για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Οργάνωση κανονικής «επιχείρησης» και στην παραμικρή λεπτομέρεια, με διακριτούς ρόλους του κάθε εμπλεκόμενου, είχε το πολυπληθές κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, κατά τη συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 25 Μαϊου, σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, έπειτα από πολύμηνη εμπεριστατωμένη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε με εντολή του εποπτεύοντος εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ..

Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 138 άτομα, ενώ έχουν συλληφθεί 22, μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, που είναι δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, ενώ στην ογκωδέστατη δικογραφία περιγράφεται αναλυτικά πώς είχε στηθεί η απάτη και ποιος ήταν ο ρόλος των μελών, που -όπως επισημαίνεται- δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), με τη χρήση ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

Η δικογραφία αφορά στα αδικήματα -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από το 2019 και λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και οργανωμένη δομή.

Ηγετικό ρόλο είχαν δύο λογιστές, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κενά του συστήματος, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων.

Αναλυτικά, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης:

– Αξιοποιούσαν την πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συνεργαζόμενων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, προκειμένου να εντοπίζουν «ελεύθερα» και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους, και τα καταχώριζαν ψευδώς σε στοιχεία φυσικών προσώπων, χωρίς να υφίσταται πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης, ενώ καταρτίζονταν εικονικά μισθωτήρια μεταξύ φερόμενων εκμισθωτών και μισθωτών.

Στη συνέχεια υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις ΕΑΕ/ΟΣΔΕ, με αποτέλεσμα να εισπράττουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. Μέρος των παράνομων ενισχύσεων αποδιδόταν στα μέλη της οργάνωσης, με τα χρήματα να χρησιμοποιούνται και για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων που σχετίζονταν με τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία είχαν έξι Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Όσον αφορά στους ρόλους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι:

– Οι δύο λογιστές κατείχαν τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, έχοντας τον κεντρικό συντονισμό, καθορίζοντας τη δομή, τους ρόλους και τον τρόπο δράσης της. Στρατολογούσαν τα υπόλοιπα μέλη, αξιοποιούσαν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης και τις λειτουργίες του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ καθοδηγούσαν τη δημιουργία εικονικών μισθωτηρίων και την υποβολή ψευδών δηλώσεων με σκοπό την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων.

– Έξι άτομα λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, παρείχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και στα στοιχεία των επιλέξιμων αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντόπιζαν «ελεύθερες» εκτάσεις και παρείχαν την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή ψευδών δηλώσεων ΕΑΕ/ΟΣΔΕ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεκπεραίωση της παράνομης διαδικασίας.

– Δεκαεπτά άτομα λειτουργούσαν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, παραχωρώντας τη χρήση προσωπικών στοιχείων και κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να εμφανίζονται ψευδώς στην περιουσιακή κατάστασή τους αγροτεμάχια που δεν κατείχαν πραγματικά. Παράλληλα, συμμετείχαν στη σύνταξη ή χρήση εικονικών μισθωτηρίων και στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων για τη θεμελίωση παράνομων δικαιωμάτων ενίσχυσης.

– Εβδομήντα ένα άτομα είχαν τον ρόλο του μισθωτή-λήπτη επιχορηγήσεων καθώς εμφανίζονταν ως μισθωτές αγροτεμαχίων και προέβαιναν σε ανακριβείς δηλώσεις ΕΑΕ/ΟΣΔΕ, λαμβάνοντας οικονομικές ενισχύσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια, ενεργώντας για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

– Τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα πρόσωπα παρείχαν υποστηρικτική συνδρομή στη διαχείριση εγγράφων, οικονομικών στοιχείων και τραπεζικών συναλλαγών, ενώ συνέδραμαν στη διακίνηση και απόκρυψη των παράνομων εσόδων, υποβοηθώντας τη διατήρηση και συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι το αποδεικτικό υλικό προέκυψε από στοιχεία που ελήφθησαν από τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν σχετικής παραγγελίας του εποπτεύοντος τη ΔΑΟΕ εισαγγελέα, καθώς και από έρευνες σε οικίες, λογιστικά γραφεία, ΚΥΔ και λοιπούς χώρους. Κατασχέθηκαν και αναλύθηκαν ψηφιακά αρχεία, τραπεζικά στοιχεία, έγγραφα, ιδιόχειρες σημειώσεις και σχετικό υλικό που τεκμηριώνει τη δράση της οργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν πέντε ΙΧΕ αυτοκίνητα, ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 110 ενώτια αιγοπροβάτων και βοοειδών, περίστροφο με 50 φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 12.870 ευρώ και πλήθος εγγράφων σχετιζόμενων με δηλώσεις ΕΑΕ, αποδείξεις κατάθεσης, εκτυπώσεις κίνησης λογαριασμών, τιμολόγια, τίτλους ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, πελατολόγια ΚΥΔ και λογιστικών γραφείων, ιδιόχειρες σημειώσεις.

Παράλληλα, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, στους οποίους περιλαμβάνεται συνολικό χρηματικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από το 2019 έως το 2024, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, εκτιμάται σε τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκκρεμείς επιχορηγήσεις του έτους 2025.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, προκειμένου να προχωρήσει η κύρια ανάκριση.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ