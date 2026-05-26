Συμπλοκή μεταξύ ανήλικων στην Καλλιθέα- Δύο τραυματισμοί και επτά συλλήψεις

Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (26/5) στην Καλλιθέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τις 23:00 στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους μια ομάδα περίπου δέκα ανηλίκων, επιτέθηκαν σε έναν 17χρονο και έναν 18χρονο.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των θυμάτων, το περιστατικό αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη επτά νεαρών, ηλικίας 17 και 18 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως συμμετέχοντες στην επίθεση.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ