Κυκλοφορούσαν με 434 πλαστά χαρτονομίσματα

Έφτιαχναν πλαστά χαρτονομίσματα και σκόπευαν να τα κυκλοφορήσουν. Οι τρεις άνδρες είχαν μία αδυναμία στα δολάρια.

Μία ασυνήθιστη ανακάλυψη έκαναν χθες το απόγευμα οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., όταν σταμάτησαν όχημα με τρεις επιβαίνοντες σε περιοχή της Αθήνας.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι οι τρεις άνδρες είχαν στην κατοχή τους 432 πλαστά χαρτονομίσταματα, ονομαστικής αξίας 100 δολαρίων Η.Π.Α.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, φέρεται ότι σκόπευαν να θέσουν τα χαρτονομίσματα σε κυκλοφορία ως γνήσια, γεγονός που οδήγησε και στην σύλληψή τους.

–Το κύκλωμα

Ωστόσο, η υπόθεση άρχισε να παίρνει μεγαλύτερη διάσταση, έπειτα από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

Τα ευρύματα της έρευνας, αποκάλυψαν στους αστυνομικούς ότι οι συλληφθέντες εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση. Συγκεκριμένα, τα πλαστά χαρτονομίσματα που είχαν στην κατοχή τους κατά την διάρκεια του ελέγχου, φέρεται να τους τα έδωσαν άλλα μέλη της οργάνωσης, τα οποία δραστηριοποιύνται σε άλλες χώρες.

Όταν οι αστυνομικοί συνέχισαν την έρευνα στις οικίες τους βρήκαν επίσης και κατάσχεσαν 5 χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας, συνολικής ονομαστικής αξίας 350 δολαρίων Η.Π.Α. και ένα πλαστό αξίας 50 ευρώ.

Οι Αρχές κατέσχεσαν το ποσό των 43.750 δολαρίων Η.Π.Α. και 50 εύρω, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Έπειτα από την ανακάλυψη η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σχημάτισε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος των τριών ανδρών.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, για υπόθεση παραχάραξης.

Έχουν ήδη οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.