Ιωάννινα: «Εισπράκτορας» έπεσε στην παγίδα της ΕΛ.ΑΣ.

Στα Ιωάννινα συνελήφθη άνδρας που, κατά την ΕΛ.ΑΣ., είχε αναλάβει την παραλαβή χρημάτων για λογαριασμό εγκληματικής οργάνωσης η οποία πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες.

Η σύλληψή του έγινε μετά τα μεσάνυχτα, όταν προσήλθε έξω από κατοικία για να πάρει σακούλα που υποτίθεται ότι περιείχε χρήματα από γυναίκα η οποία είχε ήδη ενημερώσει την Αστυνομία.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, μετά τις καταγγελίες πολιτών για τηλεφωνήματα από άγνωστο άτομο που παρουσιαζόταν ως γιατρός νοσοκομείου.

Το πρόσχημα του τροχαίου και της επείγουσας επέμβασης

Κατά τη διάρκεια της χθεσσινής μέρας, πολίτες στα Ιωάννινα ενημέρωσαν την ΕΛ.ΑΣ. ότι δέχθηκαν τηλεφωνικές κλήσεις με σκοπό την εξαπάτησή τους. Ο καλών φέρεται να ισχυριζόταν πως το παιδί τους είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και χρειαζόταν άμεσα χειρουργική επέμβαση.

Για να ενισχυθεί η αξιοπιστία του σεναρίου, σε ορισμένες περιπτώσεις συμμετείχε στη συνομιλία δεύτερο πρόσωπο, το οποίο προσποιούνταν τον γιο ή την κόρη των υποψήφιων θυμάτων και ζητούσε χρήματα.

Μία γυναίκα αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απόπειρα απάτης και ενημέρωσε την Αστυνομία. Ακολούθησε τις οδηγίες των ατόμων που επικοινώνησαν μαζί της και συμφώνησε να ρίξει από το μπαλκόνι του σπιτιού της μια σακούλα, η οποία υποτίθεται ότι θα περιείχε το χρηματικό ποσό που ζητούσαν.

Η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. και η σύλληψη

Αστυνομικοί αναπτύχθηκαν γύρω από την κατοικία, περιμένοντας το άτομο που θα προσέγγιζε το σημείο για την παραλαβή της σακούλας. Όταν ο κατηγορούμενος έφτασε εκεί, ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., επιχείρησε να διαφύγει μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, χωρίς να καταφέρει να απομακρυνθεί.

Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι ο συλληφθείς είχε μεταβεί στα Ιωάννινα με όχημα που είχε μισθώσει από περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η Αστυνομία εκτιμά ότι ο ρόλος του ήταν να παραλαμβάνει τα χρήματα από πολίτες τους οποίους θα εξαπατούσαν οι συνεργοί του.

Οι κατηγορίες και η συνεχιζόμενη έρευνα

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρα απάτης και απείθεια. Αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της δράσης της ομάδας και για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών του συλληφθέντος.